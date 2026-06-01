Два депутата челябинского заксобрания досрочно ушли со своих должностей

Василий Швецов перестал быть депутатом Заксобрания области. Фото: Олег Татаркин.

В Заксобрании Челябинской области произошли изменения. Досрочно, 1 июня 2026, прекратили полномочия Алексей Чеченин и Василий Швецов. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правовой информации.

Вероятно, отставка Швецова связана с тем, что он занял место Яны Лантратовой в Государственной Думе. Для Швецова это не первый опыт работы в Госдуме – в 2011 году он входил в комитет по промышленности.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

