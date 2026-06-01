13 спецпоездов готовы к ЧП: как на Южном Урале работают пожарные на рельсах

Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск».

В Челябинской области для ликвидации чрезвычайных происшествий на железной дороге и не только круглосуточно дежурят 13 пожарных поездов. В структуре Южно-Уральской магистрали действует 7 из них, базируясь на станциях Челябинск-Главный, Троицк, Златоуст, Бердяуш, Кропачево, Карталы и Магнитогорск.

Журналисты стали свидетелями масштабных учений в Миассе, где отрабатывалась ликвидация разлива дизельного топлива из 10 цистерн, а всего опрокинулось 40 вагонов. Пожарные поезда поднимают по тревоге не только при возгорании подвижного состава, но и при утечках опасных грузов, а также для помощи МЧС в тушении ландшафтных пожаров в населенных пунктах.

Попасть на территорию дислокации поезда в Челябинске просто так нельзя — объект стратегический. Здесь все подчинено жесткому регламенту. После получения приказа у сотрудников есть всего 5 минут, чтобы прибежать в поезд из дежурного помещения. Отправиться к месту трагедии состав должен через 26 минут. При этом норматива прибытия к очагу возгорания у поезда нет — все зависит от загруженности путей и удаленности.

— Мы не только тушим пожары на объектах железной дороги, но и обеспечиваем безопасность при ликвидации аварий с опасными грузами, — рассказал «Губернии» заместитель начальника челябинского отряда ведомственной охраны Дмитрий Алексеев. — Также помогаем МЧС в тушении пожаров в населенных пунктах и на объектах, не входящих в инфраструктуру железной дороги.

Чтобы быть готовыми к любому сценарию, сотрудники регулярно участвуют в учениях, оттачивая взаимодействие с МЧС до автоматизма.

