Южноуралец рассказал о самых грибных местах области

На Южный Урал пришло долгожданное лето, а вместе с ним и сезон «тихой охоты». Корреспондент «Губернии» пообщался с заядлым грибником Романом Япишиным, чтобы узнать, где в регионе самые грибные места, какие несъедобные на вид грибы можно смело класть в корзину и как не вернуться из леса с пустыми руками.

Оказывается, чтобы уйти с полной корзиной, совсем не обязательно забираться в глухую тайгу. По словам эксперта, самые богатые места часто находятся у воды.

— Если рядом с местом есть какой-то источник воды, то шансы встретить грибы гораздо выше. Часто на берегах озер растут белые грибы и подберезовики, — поделился Роман Япишин.

К числу особо урожайных он отнес Аргаяшский округ, берега Аргазинского водохранилища и Увильдов. Много грибов также находят у озера Ахматка под Карабашем и на Аракуле.

Однако Роман настоятельно советует держаться подальше от города и оживленных трасс. Грибы, словно губка, впитывают токсины от выхлопов и промышленных выбросов, поэтому собирать их вблизи населенных пунктов нельзя.

