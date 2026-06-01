«Он был примером служения долгу»: в Челябинске скончался следователь Александр Колов

Александру Колову было 42 года. Фото: пресс-служба Следственного комитета Челябинской области.

В Челябинске скончался Александр Колов – руководитель следственного отдела Тракторозаводского района. Следователю было 42 года.

Александр всю жизнь посвятил служению закону. В 2006 году он стал следователем, а позже – старшим следователем и следователем по особо важным делам. С 2015 года он возглавлял Сосновский межрайонный следственный отдел, а с января 2025 – следственный отдел по Тракторозаводскому району Челябинска.

– Александр Александрович воспитал не одно поколение следователей, щедро делясь своими знаниями, опытом и преданностью профессии. Для многих он стал не только наставником, но и настоящим примером служения долгу, – рассказывают в пресс-службе Следственного комитета Челябинской области.

Выражаем соболезнования родным и близким Александра Колова.

