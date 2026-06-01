«Все желающие смогут посмотреть на звездное небо»: в Челябинске обновили астрокомплекс Пономарева

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

В Челябинске модернизировали астрокомплекс имени Пономарева в педуниверситете. В День защиты детей его посетили губернатор Текслер и школьники.

Капитальный ремонт провели в 2025-2026 годах. За это время заменили системы отопления, электропитания и освещения. Также поменяли окна и двери, утеплили фасад, провели внутренние отделочные работы и благоустроили территорию. Также в астрокомплексе появилось современное оборудование.

– Поскольку астрокомплекс работает при университете, это прежде всего часть образовательного процесса для студентов. Но сегодня мы видели и детей, которые с удовольствием сюда приходят. У комплекса появится специальная афиша, и все желающие смогут посмотреть на звездное небо, – рассказал губернатор Алексей Текслер.

Астрокомплекс был построен в 1988 году. В нем расположен единственный телескоп на Южном Урале, позволяющий наблюдать Луну с ее кратерами и горами, планеты Солнечной системы, звездные скопления и туманности.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

