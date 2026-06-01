Купальный сезон официально открыли в Челябинской области: как избежать трагедий на пляжах

Для безопасности на официальных пляжах работают спасатели. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В первый день лета в Челябинской области официально открыли купальный сезон. На пляжах, где разрешено купаться, навели порядок, а на посты вышли спасатели и медики. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Челябинской области.

К сожалению, в этом году южноуральцы уже тонули на пляжах. Зачастую это происходит из-за игнорирования элементарных правил безопасности.

– Выбирайте для отдыха специализированные пляжи, где есть матросы-спасатели, и не оставляйте детей без присмотра. Нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения. А на всех видах плавательных средств необходимо надевать спасательные жилеты, – рассказывают сотрудники МЧС региона.

Чаще люди тонут из-за купания в местах, где это запрещено делать, или оставления детей без контроля. Спасатели напоминают, что даже умение плавать не гарантирует 100% безопасность – в водоемах есть много скрытых угроз.

