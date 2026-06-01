4 тысячи заявлений за день: южноуральские семьи обращаются за новой мерой господдержки

Подать заявление на новую семейную выплату можно до осени. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Четыре тысячи южноуральцев обратились за новой семейной выплатой всего за один день. Все заявления были отправлены через портал «Госуслуги».

– Новая выплата представляет собой разницу между уплаченным в 2025 году НДФЛ, рассчитанным по стандартной ставке, и налогом, рассчитанным по сниженной ставке 6%. Если НДФЛ составляет 13%, родителю выплатят 7% от полученного за прошлый год дохода, – объяснили в пресс-службе Социального фонда России по Челябинской области.

При назначении выплат специалисты учитывают, какое у семьи есть имущество и в каком финансовом состоянии находится семья. Доход на одного члена семьи не должен превышать полуторный размер прожиточного минимума за 2025 год – у нас в регионе это 24 471 рубль.

Для оформления выплаты нужно подать заявление, все остальные сведения соцфонд соберет и проверит сам. Заявление обещают рассмотреть за 10 рабочих дней, хотя в отдельных случаях этот срок могут увеличить до 30 дней. Если заявление одобрят, деньги переведут на счет в течение 5 рабочих дней.

Заявление можно направить до 1 октября 2026 на портале «Госуслуги» и до 30 сентября – в клиентской службе Отделения соцфонда или МФЦ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.