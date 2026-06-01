Спасатели сняли с дерева девушку, которая сама туда залезла и не смогла спуститься

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области.

Необычным случаем из своих рабочих будней поделились спасатели из поисково-спасательной службы Челябинской области. В субботу, 30 мая, 27-летняя девушка полезла на сосну за застрявшим там воздушным змеем. Наверх она карабкалась бодро, а вот обратно слезть уже не смогла.

Тогда-то на помощь и прибыли спасатели из Златоуста. Используя альпинистское снаряжение они спустили девушку на землю, где ее уже ждали родственники.

– Иногда помощь спасателей требуется в самых неожиданных ситуациях. Главное – не паниковать и вовремя обратиться за помощью, – подчеркивают в пресс-службе поисково-спасательной службы региона.

