В Кыштыме остановилось только что открытое колесо обозрения

Фото: администрации Кыштыма

В кыштымском парке имени Пушкина 1 июня открыли новый аттракцион – колесо обозрения «Садовое кольцо». Но уже через пару часов работы колесо перестало крутиться, горожане застряли в кабинках на высоте.

Как рассказали в городской администрации, у аттракциона сработал механизм защиты. Сотрудники парка в ручном режиме спустили кабинки на землю. Никто не пострадал.

— Всем посетителям, находившимся в момент сработки защиты в кабинах аттракциона, будут возвращены денежные средства за приобретение билета и предоставят пригласительный на поездку на катамаране, — уточнили в мэрии.

Колесо собираются снова запустить после проверки, но точный срок пока назвать не могут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.