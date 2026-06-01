Новый рекорд: Парижский полумарафон собрал около 5 тысяч спортсменов

В селе Париж Нагайбакского района в десятый раз прошел Парижский полумарафон. В забегах на разные дистанции вышли около пяти тысяч спортсменов. Самая популярная категория — «Парижская миля». Вместе с губернатором Алексеем Текслером ее пробежали серебряный призер Олимпийских игр, конькобежка Ольга Фаткулина, участник Олимпийских игр по спортивной ходьбе Василий Мизинов.

— Парижский полумарафон прошел большой путь от небольшого сельского забега, который был призван привлечь внимание к селу, до спортивно-культурного мероприятия федерального уровня, — сказал Алексей Текслер после забега. — Больше 30 регионов, 5 дружественных стран. Самое главное, что южноуральцы с удовольствием приезжают на парижский полумарафон.

В этом году каждый атлет получил уникальную юбилейную медаль. Центральной площадкой праздника стал парк Дружбы, где представлена культура разных народов. Завершил первый день полумарафона «Парижская неделя моды». Свои коллекции представили 14 брендов и дизайнеров, 9 из которых — челябинские.