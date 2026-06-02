Алексей Текслер открыл фестиваль «Троица в Троицке» и вручил знаки «Семейное счастье» семи супружеским парам

Фото: пресс-служба губернатора.

В Троицке при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера прошел IV фестиваль традиционных духовных ценностей «Троица в Троицке». Он объединил представителей власти, Русской Православной Церкви, общественных организаций, казачества, молодежных движений, творческих коллективов. Фестиваль приурочен к празднику Святой Троицы и проходит в Год единства народов России.

— «Троица в Троицке» — это особый фестиваль духовно-нравственных ценностей, — отметил Алексей Текслер. — Символично, что в этом году ему предшествовал форум «Семья» — в этом есть большой и глубокий смысл.

Вместе с митрополитом Челябинским и Миасским Алексием глава региона вручил знаки отличия «Семейное счастье» семи супружеским парам, прожившим в браке более полувека и сохранившим верность традиционным идеалам.

Программа фестиваля включила Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе, крестный ход и молебен. На центральной площади города развернулись концерт оркестра «Малахит» и выступления южноуральских коллективов, работала историческая реконструкция «Троицкая крепость», выставки вооружения и техники, гастрономические и спортивные площадки.