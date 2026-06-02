Алексей Текслер: пункт пропуска «Бугристое» расширят до 32 полос к концу 2027 года

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил с рабочим визитом Троицк и обозначил приоритетные направления развития города. Одним из главных объектов стал пункт пропуска «Бугристое» на границе с Казахстаном.

— Пункт «Бугристое» будет расширен до 32 полос, существенно увеличится пропускная способность как для граждан, так и для транспорта, — отметил Алексей Текслер. — Практически в пять раз увеличится возможность перехода границы для грузового транспорта.

В Троицке Алексей Текслер также осмотрел новую музыкальную школу № 3. Старое здание находилось в аварийном состоянии, поэтому было принято решение построить новое. Школа откроется 1 сентября.

Также в Троицке продолжается возведение десятиэтажного дома для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот — объект планируют сдать до конца года.

Обсуждалась и реконструкция пассажа Яушевых — объекта культурного наследия. По проекту в здании разместится камерный театр со зрительным залом и площадками для мероприятий.