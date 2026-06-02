Руководить танковым училищем в Челябинске будет участник СВО

Фото: скриншот трансляции парада на Красной площади

Руководить вновь созданным Челябинским танковым училищем будет полковник Леонид Рыжов. Об этом сообщили в общественном движении «Союз танкистов России».

Танковое училище решили возродить после двадцатилетнего перерыва. Распоряжение о воссоздании учебного заведения для военных на прошлой неделе подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Леониду Рыжову 48 лет, он уроженец Марий-Эл, выпускник Казанского высшего танкового училища. Командовал ротой почетного караула, потом дослужился до командира бригады - начальника управления 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа.

Рыжов – участник СВО. В 2024 году он получил звание Героя России.

9 мая 2026 года полковник наблюдал парад на Красной площади, стоя на трибуне рядом с президентом Владимиром Путиным.

