«Подходит не всем»: челябинское УФАС усомнилось в законности рекламы о списании долгов

Рекламодателю грозит административная ответственность.

В Челябинской области Антимонопольная служба усомнилась в законности рекламы услуг по оформлению банкротства.

Как рассказали в региональном УФАС, проблемы у рекламодателя возникли из-за неправильного предупреждения. В рекламе обязательно должны быть такие слова: «Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ».

Но вместо этого в рекламном сообщении говорилось: «Банкротство подходит не всем и может иметь негативные последствия».

Антимонопольщики посчитали, что такая расплывчатая формулировка способна ввести челябинцев в заблуждение.

В отношении рекламодателя возбудили дело о нарушении.

