Катался ребенок, а оштрафуют родителей: подросток на мощном самокате устроил ДТП на дороге

Фото: пресс-служба ГАИ по городу Магнитогорску.

В Магнитогорске Челябинской области подросток на СИМ устроил ДТП с иномаркой. 15-летний парень, управляя самокатом SK8, столкнулся с Nissan Wingroad. В результате аварии оба транспортных средства получили механические повреждения. Несовершеннолетний водитель и его пассажир-ровесник не пострадали, но были доставлены в отдел полиции «Правобережный».

Как установили сотрудники ГАИ, мощность двигателя электросамоката превышает 250 Вт. По закону такое устройство приравнивается к мопеду, а для его управления требуется водительское удостоверение. Поскольку подросток не достиг возраста получения прав (категория «М» выдается с 16 лет), он не имел права управлять самокатом.

— Водитель СИМ и его пассажир доставлены в отдел полиции для рассмотрения вопроса привлечения родителей к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению), — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Магнитогорска.

