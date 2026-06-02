В Металлургическом районе Челябинска в 150 домах пропадет вода

Более чем в полутора сотнях домов Металлургического района в Челябинске утром 3 июня пропадет вода.

Как сообщили в МУП «ПОВВ», трубы перекроют с 9:00 ради плановых работ. Водоснабжение должны возобновить в 22:00.

В водоканале попросили горожан сделать запасы. Кроме того, в день отключения с 11:00 до 23:00 в бесплатный режим перевели водоматы по адресам:

ул. Богдана Хмельницкого, 17.

ул. Социалистическая, 36а.

ул. Шоссе Металлургов, 26.

ул. Дегтярева, 55.

ул. Сталеваров, 36.

ул. Первого Спутника, 4.

ул. Прокатная, 26.

ул. 50-летия ВЛКСМ, 17.

Завтра на пониженном давлении вода пойдет в район между улицами Жукова, Ярослава Гашека, Богдана Хмельницкого и Шоссе Металлургов.

А по следующим адресам водоснабжение полностью остановят:

50-летия ВЛКСМ ул: 1, 4.

Аносова ул: 4, 5, 6, 7.

Большевистская ул: 2, 4, 4а, 6, 8.

Винницкая ул: 4, 7, 17.

Дегтярева ул: 81, 83, 83а, 85, 86а, 88, 89, 89а, 91, 94, 96, 98, 100, 102, 102а.

Жукова ул: 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53.

Краснодонская ул: 1, 4, 7.

Металлургов ш: 3, 3а, 3б, 3г, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 19а, 25, 25а, 25б, 27, 27а, 28, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а, 35, 35а, 37, 39, 39а, 41, 43, 47, 47а.

Молодежная ул: 1, 2, 3, 4, 7, 11, 17, 18, 18б, 19, 19/1, 20, 22, 24.

Монтажников ул: 7, 7а.

Пекинская ул: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 19, 19а, 20, 25, 25а, 25б, 25в, 27, 27а, 29.

Пятницкого ул: 4.

Сталеваров ул: 39, 41, 43, 47, 47а, 49, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84а, 86, 86а, 88, 88а, 90, 94.

Талалихина ул: 17, 19, 21.

Хлебозаводская ул: 1, 3, 3г, 4а, 5а, 7, 7а, 20, 34, 36, 38, 42, 2, 4, 6, 12, 16.

Часовая ул: 2, 5, 6, 7, 9, 11.

