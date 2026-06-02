Поезд «Севастополь-Челябинск» опаздывает из-за закрытия станции в Крыму

В Крыму закрыли узловую станцию Джанкой

Поезд №194 «Севастополь – Челябинск» задерживается 2 июня на три с половиной часа. Об этом сообщил железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

— Время задержки в пути может измениться. Пассажирам предоставлено питание, — уточнили в компании.

Изменения в расписании связаны с закрытием крымской станции Джанкой. Там теперь не принимают и не высаживают пассажиров.

Людей автобусами доставляют с соседних железнодорожных станций и обратно. Чтобы сесть на автобус до ближайшей станции Урожайной, пассажирам нужно прибыть на станцию Джанкой за полтора часа до указанного в билете времени отправления поезда.

Доехать до Урожайной можно и самостоятельно, но в это случае пассажиров требуют явиться с получасовым запасом времени.

