В Златоусте женщина обманула пять подруг ради мошенников

Аферисты заполучили почти 3 млн рублей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Златоусте 45-летняя женщина сама стала жертвой мошенников и обманула пять своих подруг.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», горожанка считала, что зарабатывает на инвестициях. Обманщики писали ей в интернете о фантастическом доходе, но не позволяли вывести мифическую прибыль, требуя все новых и новых вложений.

Женщина исчерпала все свои сбережения. Тогда она начала просить ненадолго у подруг их телефоны. С телефонов она оформляла кредиты и микрозаймы от имени подруг, а вырученные деньги тут же посылала мошенникам. Пять женщин лишились 2,9 млн рублей.

Одна из подруг, заметив лишний кредит, обратилась в полицию. Там выяснили, что на самом деле произошло.

Занимавшаяся «инвестициями» горожанка во всем призналась и рассказала, что искренне верила в свои сказочные доходы, не понимая, что делает что-то неправильно.

Теперь в отношении женщины возбудили уголовное дело о краже.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

