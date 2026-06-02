Налоговая служба требует обанкротить челябинскую «Русладу»

Кондитерскую фабрику могут обанкротить Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Межрайонная инспекция налоговой службы №4 по Башкортостану потребовала признать банкротами челябинские ООО «Руслада» и торговый дом «Руслада». Иски об этом поступили в Арбитражный суд Челябинской области.

Как сообщили в пресс-службе суда, налоговики заявляют о долге «Руслады» в 1,8 млн рублей по страховым взносам, 6,2 млн рублей – по налогам, а также о невыплаченной пене в миллион рублей.

С торгового дома налоговая служба требует еще 6 млн рублей долга.

Иски приняли к производству, судебное заседание по первому назначено на 14 июля, по второму – на 23 июля.

«Руслада» занимается изготовлением кондитерских изделий: зефира, печенья, кексов, слоек и заварных пирожных. По данным из открытых источников, чистая прибыль компании в прошлом году составила 499 тыс. рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.