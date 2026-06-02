Без капитана: Александр Кадейкин уходит из «Трактора»

Александр Кадейкин. Фото: ХК «Трактор»

Челябинский «Трактор» покидает капитан Александр Кадейкин.

Как сообщили в пресс-службе хоккейного клуба, форвард уходит в другую команду.

Александру Кадейкину 32 года, он уроженец Электростали, воспитанник «Кристалла». В прошлом играл за «Атлант», СКА, «Салават Юлаев», ярославский «Локомотив».

В «Трактор» перешел в июне 2024 года. За два года Кадейкин провел с черно-белыми 161 матч, набрал 93 очка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.