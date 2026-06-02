Ксения Морозова возглавила фракцию «СР» в челябинском Заксобрании

Ксения Морозова с сентября прошлого года заседает в ЗСО, до этого в 2024-2025 была депутатом гордумы. Фото: соцсети Ксении Морозовой

Фракцию «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Челябинской области возглавила экс-депутат челябинской гордумы Ксения Морозова. Кандидатуру утвердил совет регионального отделения партии накануне, 1 июня. Также депутатами областного парламента от «СР» станут Дмитрий Сумин и Марина Белозерцева.

— Они займут места Алексея Чеченина и Василия Швецова. Василия Георгиевича можно поздравить – он уходит работать в Госдуму, — сообщил у себя в соцсетях лидер челябинских эсеров Валерий Гартунг.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

