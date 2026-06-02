Более полумиллиона жителей Челябинской области поставили самозапрет на кредиты

В Челябинской области продолжает набирать популярность услуга по установке самозапрета на получение кредитов. По данным Объединенного кредитного бюро, к маю 2026 года такой статус оформили уже 523,8 тысячи жителей региона — каждый шестой южноуралец.

Только за последний месяц жители региона подали более 18 тысяч заявлений на установку запрета и около 6,4 тысячи — на его снятие. Всего же с момента запуска закона южноуральцы обращались за этой услугой свыше 642 тысяч раз.

Стоит отметить, что чаще всего от мошенничества и необдуманных займов себя защищают россияне в возрасте от 35 до 45 лет (их доля составляет 21,4% от всех пользователей услуги). На втором месте — граждане 45–55 лет (19,6%). Всего же по стране сейчас действует более 20 миллионов таких ограничений.

