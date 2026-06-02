На квасе или на кефире? Как сделать окрошку более полезной и вкусной – отвечает врач

Летом один из главных вопросов: на окрошке или на кефире? Ведь горячий супчик хочется заменить свежей окрошкой. Но, оказывается, не всем ее можно есть. Как улучшить рецептуру и сделать блюдо более полезным и вкусным, рассказала главный врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева.

Любители кваса, для вас плохие новости: его лучше заменить. Доктор объясняет, что этот напиток содержит много сахара и может вызвать брожение в желудке.

– Сладкий квас грозит резким выбросом инсулина в кровь. Это вредно не только для больных сахарным диабетом. Никому не полезен резкий подъем сахара в крови. Поэтому в вечном споре о том, чем лучше заправлять окрошку, для здоровья лучше выбрать кефир, тан или айран, – цитирует Ольгу Агееву ЕАН.

Не менее важно соблюдать технологию приготовления. Не стоит заранее заливать жидкостью нарезанные продукты. Огурцы тоже лучше добавить в последний момент.

Некоторым людям нельзя есть картошку, но не стоит из-за этого отказываться от окрошки. Врач предлагает заменить ее авокадо, но нужно учитывать, что оно калорийнее.

Любимую многими колбаску тоже лучше заменить – мясом. А заправлять лучше не сметаной и майонезом, а греческим йогуртом.

