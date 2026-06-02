Роботы помогут челябинской компании стать лидером в производстве кормов в РФ

Фото: Дарья Маркова / Министерство промышленности Челябинской области

Челябинский разработчик и интегратор автоматизированных систем, компания «Рэди Робот», приступила к масштабной роботизации производства на площадке одного из лидеров отечественного рынка кормов для животных — «Увелка Петфуд». Этот проект, инвестиции в который оцениваются в полмиллиарда рублей, призван кардинально увеличить мощности завода.

Внедрение автоматизированных комплексов на первом этапе позволит нарастить объёмы выпуска продукции более чем на 50% — до 200 тонн в сутки. Предполагается, что это позволит компании выйти на первое место в России по производству сухих кормов среди отечественных игроков рынка, сообщает министерство промышленности Челябинской области.

На начальном этапе роботы возьмут на себя укладку продукции в гофрокороба и их последующую групповую упаковку на паллеты с нанесением маркировки «Честный знак». Для этого будут задействованы два палетайзера и два кейспакера собственной разработки челябинской компании. В 2027 году проект будет продолжен: на заводе появятся ещё четыре кейспакера и два паллетайзера, что потребует создания четырёх новых высокопроизводительных рабочих мест.

