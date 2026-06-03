Лауреат «Ники» летит в Челябинск: мистическое роуд-муви «Ветер» покажут в кинотеатре

С 4 июня в кинотеатре «Синема Парк» в ТРК «Горки» стартуют показы фильма «Ветер» (16+) режиссера Сергея Члиянца. Эту картину признали лучшим игровым фильмом 2025 года на премии «Ника». За плечами продюсера — культовые «Бумер», «Настройщик», «Мама не горюй», «Даун Хаус» и «Живой».

«Ветер» — это не просто дорожная драма. Это мистическое путешествие по русским полям, где герои вдруг попадают в древние мифы, в народные сказки, а то и в собственные воспоминания. Хотя, если присмотреться, вся история начинается с любви.

В центре сюжета — рыбак Иван Морозов (Даниил Феофанов). Он бросает молодую жену Катю (Серафима Гощанская) и уходит в путь, пообещав вернуться с едой, деньгами и платьем, достойным ее красоты. Именно Катя задает главный вопрос фильма: «Как жить дальше будем?» — и отправляет зрителя искать ответ в лабиринте собственных мыслей.

Вместе со случайным попутчиком Сергеем Волковым (Олег Васильков) Ивану предстоит пересечь бескрайнее русское поле. Путники встречают на своем пути обычных охотников и рыбаков, но все попытки добыть что-то стоящее проваливаются. Перед героем встает роковой выбор: готов ли он пойти на преступление — как единственный способ вернуться домой и сдержать слово, данное любимой? Ответ изменит все.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.