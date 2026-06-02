Бастрыкин взял на контроль дело о разрушающемся доме в Магнитогорске

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от и. о. руководителя СУ СК по Челябинской области Алексея Лыжина подробный доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с нарушением прав жильцов многоквартирного дома в Магнитогорске. Поводом для вмешательства СК стало обращение в соцсетях.

Жильцы дома 1953 года постройки на улице Салтыкова-Щедрина жалуются на критическое состояние здания. Там разрушаются несущие конструкции и межэтажные перекрытия, в стенах образовались трещины, прохудилась кровля.

— По словам пострадавших, профильные структуры не принимают мер к организации обследования и признанию дома аварийным, предлагая людям провести дорогостоящую экспертизу за свой счет, — сообщает СК.

Многочисленные жалобы в различные инстанции пока не принесли результата. Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.