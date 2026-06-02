Не простое, а гигантское: курица-рекордсменка в Челябинске снесла огромно яйцо

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В челябинском поселке Фатеевка курица снесла яйцо, размеры которого более чем в два раза превышают стандартные. Как сообщили местные жители Светлана и Владимир Синицкие изданию Hornews.com, вес составил 175 граммов, длина — 77,5 миллиметра, ширина — 53 миллиметра. Для сравнения: обычное куриное яйцо, согласно нормативам Роскачества, весит от 50 до 70 граммов, а к высшей категории относят экземпляры тяжелее 75 граммов.

В личном подсобном хозяйстве семьи насчитывается 10 кур, петух и перепелки. Гусей и уток, которые несут более крупные яйца, у Синицких нет. Владимир уточнил, что курица-рекордсменка — самая обычная, красной масти, приобретенная цыпленком на рынке. Ранее крупные яйца в семье сразу употребляли в пищу, но этот экземпляр показался хозяевам настолько необычным, что они решили провести замеры.

Специалисты называют произошедшее феноменом. Как правило, аномально крупные яйца появляются у старых несушек из-за сбоя в организме, когда одно яйцо формируется внутри другого. В яйце чаще всего оказывается два или три желтка, а скорлупа отличается повышенной хрупкостью — вывести цыпленка невозможно. Эксперты подтверждают, что употребление таких яиц в пищу безопасно для человека.

