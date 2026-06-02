В Челябинск приедет поезд с труппами театров Зауралья и Сибири

С 16 по 17 июня Челябинск станет одной из остановок Всероссийского проекта «Театральный поезд», приуроченного к 150-летию Союза театральных деятелей. В город прибудут творческие коллективы из Кургана, Шадринска, Тобольска и Тюмени, чтобы представить челябинцам спектакли на любой вкус — от поэтических вечеров до военных драм и музыкальных комедий.

Главной площадкой челябинского этапа проекта станет железнодорожный вокзал, где, помимо представлений, будет презентована выставка об истории театрального союза и пройдут мастер-классы по песочной живописи. В 13:00 на этой сцене покажут поэтический спектакль «О, верю, верю, счастье есть!» о жизни Сергея Есенина, а в 16:00 дети и взрослые смогут освоить искусство рисования песком вместе с театром «Скарабей».

Программа продолжится в Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина. В 19:00 у сцены Летнего театра театр кукол им. Вольховского представит уличное шоу «Куклы в городе Че», где дымовые эффекты, барабаны и огромные куклы превратят парк в волшебную сцену.

Насыщенная афиша в рамках проекта ждет и зрителей челябинских театров. В театре кукол им. Вольховского в 19:00 покажут трогательную историю дружбы «Умка» от Курганского отделения СТД. В это же время в Концертном зале им. Прокофьева Курганская филармония исполнит пронзительные песни военных лет в спектакле «На всю оставшуюся жизнь». Тюменский театр кукол в 19:00 удивит моноспектаклем «Невероятные путешествия барона Мюнхгаузена» с использованием видео и театра теней. В театре драмы им. Наума Орлова на малой сцене в 19:00 Тобольский драмтеатр покажет пронзительную драму «Я буду жить» о солдатах в госпитале, а на большой сцене развернется музыкальная комедия «Донские рассказы» от Шадринского театра.

Завершится марафон 17 июня утренним показом знаменитых «Бременских музыкантов» в современной аранжировке. После этого «Театральный поезд» отправится дальше по маршруту — в Екатеринбург и Пермь.

