Дорожники планируют досрочно завершить ремонт моста на въезде на ЧМЗ

Алексей Лошкин проконтролировал ход дорожных работ на ЧМЗ. Фото: Алексей Тимошенко / администрация Челябинска

Глава Челябинска Алексей Лошкин проконтролировал ход дорожных работ в Металлургическом районе. В этом году по просьбам горожан и в рамках народной программы «Единой России» с привлечением средств нацпроекта «Инфраструктура для жизни» начался ремонт участков на улицах Электростальская, Пожарская и Пекинская. Эти дороги, на которых расположены поликлиника, детские сады и коррекционная школа, давно нуждались в обновлении.

Согласно контракту, до конца июля подрядчик должен полностью заменить асфальт, нанести разметку, установить новые знаки и обустроить пешеходные дорожки. По поручению мэра, подрядчику напомнили о необходимости соблюдать сроки без ущерба для качества.

Кроме того, Алексей Лошкин обсудил с подрядной организацией ремонт моста через реку Миасс на улице Черкасской. Масштабные работы стартовали в 2024 году с сохранением движения транспорта и трамваев. Завершить их планируют в июне 2027 года, однако рассматривается возможность досрочной сдачи объекта.

Также выделены дополнительные средства на ремонт проездов по улицам Прокатная, Доменная и Дегтярева — подрядчик для этих работ будет определен в ближайшее время.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

