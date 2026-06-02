Сбивший столб грузовик оставил без света садовое товарищество в Челябинске

Фото: ГАИ г. Челябинска

Инцидент произошел сегодня утром, 2 июня. Как сообщает ГАИ Челябинска, около 4:13 близ СНТ «Мечел» большегрузный автомобиль сбил опору ЛЭП, из-за чего в садах пропал свет.

— По предварительным данным, 63-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «Ивеко», не справился с управлением и совершил наезд на электроопору, повредив ее. В результате ДТП пострадавших нет, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

