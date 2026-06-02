В Челябинской области пастуха сбило с лошади ударом молнии

Инцидент произошел в конце прошлой недели, когда на Челябинскую область обрушился ураган. В Уйском районе во время грозы молния ударила в пастуха на лошади в поле.

Как пишет chel.aif.ru, от мощного электрического разряда животное погибло на месте. Мужчину, который из-за удара выпал из седла, обожгло ноги. Ему оказали первую помощь врачи из больницы села Уйское и Чебаркуля, затем его госпитализировали в ожоговое отделение в Челябинске. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

