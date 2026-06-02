Бастрыкин поручил разобраться в деле о мошенничестве челябинского застройщика

На строительную компанию из Челябинска пожаловались десятки семей: получив деньги на строительство частных жилых домов, застройщик свои обязательства не исполнил и впоследствии инициировал процедуру банкротства. Более 30 человек остались без обещанного жилья и многомиллионными кредитами. Ситуацию осветило федеральное телевидение, также она привлекла внимание главы СК Александра Бастрыкина.

— Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Челябинской области представить доклад о ходе проверки и по доводам, прозвучавшим в сюжете, — сообщает пресс-служба ведомства.

