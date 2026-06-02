В Миассе из-за детской шалости с зажигалкой произошел пожар в квартире

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Миассе произошел пожар в квартире двухэтажного жилого дома на улице Донская, где проживает многодетная семья. Как сообщает пресс-служба МЧС, возгорание началось со шторы на площади около одного квадратного метра. Дома находились родители и пятеро детей. Огонь был потушен хозяйкой квартиры подручными средствами еще до прибытия пожарных.

— В результате происшествия пострадал малолетний мальчик 2026 года рождения. Ребенок получил ожоги и был госпитализирован в медицинское учреждение. Предварительная причина ЧП — детская шалость с зажигалкой, — сообщили в ГУ МЧС.

Сотрудники МЧС России настоятельно рекомендуют не оставлять малолетних детей без присмотра, так как невинная игра с огнеопасными предметами может привести к трагическим последствиям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.