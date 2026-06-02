Росавтодор завершил монтаж балок 36-метровой эстакады на обходе Сима

Фото: ФКУ «Уралуправтодор»

В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» завершен монтаж одного из самых масштабных путепроводов региона. Дорожники смонтировали последнюю, 288-ю балку пролетного строения на самой протяженной эстакаде трассы. Сооружение длиной более километра возводится в рамках реконструкции трассы М-5 «Урал» на участке строительства обхода города Сим в Ашинском округе.

Высота опор моста через реку Сим достигает 36 метров. Монтаж 27 пролетов выполнен с высокой точностью, что гарантирует надежность и безопасность движения. Реконструкция 18,8-километрового участка дороги выполнена уже на 70%, сообщает челябинский филиал ФКУ «Уралуправтодор».

Благодаря обходу транзитный транспорт будет следовать мимо города, что сократит время в пути на час, а протяженность маршрута — на 1,14 км.

