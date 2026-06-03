В Челябинске 3 июня задерживаются рейсы в Санкт-Петербург

Пулково временно не работает Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

У челябинцев утром 3 июня не получилось вовремя улететь в Санкт-Петербург. Авиарейсы отложили.

Вылет в Северную столицу в 5:35 перенесли на 10:00.

Второй рейс сдвинули с 6:15 на 8:15. А третий перенесли с 7:00 на 9:00.

Причина затруднений в том, что петербургский аэропорт Пулково прервал работу для обеспечения безопасности. По распоряжению Росавиации он временно не принимает и не отправляет самолеты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.