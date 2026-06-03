Упал с крыльца магазина и чуть не задохнулся: в Златоусте сотрудница полиции спасла мужчину при помощи разбитых очков

Александра Робертус. Фото: администрация Златоуста

В Златоусте 47-летний мужчина упал с крыльца магазина и чуть не погиб. В последний момент его жизнь спасла сотрудница полиции.

Горожанин при падении сильно ударился головой и потерял сознание.

Прохожие заметили неподвижно лежащего вниз лицом человека. Вскоре у магазина уже собралась толпа: всем было любопытно посмотреть, но притронуться к мужчине никто не решался.

По счастью, участковый уполномоченный Александра Робертус как раз патрулировала окрестности и заметила, что творится неладное.

Она перевернула мужчину на бок. Пульс у него не прощупывался, а лицо посинело. Сотрудница полиции поняла, что горожанин не может дышать, поскольку распухший язык перекрыл дыхательные пути. В отчаянной ситуации женщина не растерялась. Она заметила на земле разбившиеся при падении очки пострадавшего. Дужкой от этих очков участковый придавила язык мужчины. Златоустовец снова начал дышать.

На место происшествия вызвали скорую помощь. Упавшего привели в чувство и увезли в больницу. У мужчины диагностировали ушибы лба и носа.

Как сообщили в МВД, Александру Робертус теперь собираются наградить.

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