Мама испугалась, малыш вывалился из сумки: ураганный ветер чуть не разлучил семью кенгуру в Челябинском зоопарке

Фото: Челябинский зоопарк

Сильный ветер, поломавший десятки деревьев и порвавший провода в Челябинске на прошлой неделе, потряс даже обитателей городского зоопарка. Сотрудникам пришлось принимать экстренные меры и спасать детеныша кенгуру Беннета.

Кенгуру сидят в защищенном от ветра вольере, но налетевшая буря все равно так испугала молодую самку Крошу, что у нее расслабились мышцы сумки. Наружу вывалился детеныш – совсем еще маленький и лысый. В таком возрасте кенгуренку без контакта с матерью тяжело, но вернуться в сумку малышу никак не удавалось.

Ветеринарам пришлось забрать длинноногого кроху из вольера, чтобы он не замерз. Малыша закутали и поили из соски. На следующее утро его вернули обратно.

К тому времени Кроша успокоилась. Отрекаться от детеныша, вопреки опасениям сотрудников зоопарка, она не стала. Кенгуренок наконец-то забрался в мамину сумку, и теперь оттуда не показывается.

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, происшествие помогло выбрать имя для малыша. Маленького кенгуру будут звать Ураган.

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