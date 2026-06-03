Николай Соболев и The Hatters выступят на Дне молодежи в Челябинске

The Hatters снова выступят в Челябинске. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Популярная группа The Hatters, блогер Николай Соболев и проект «Казаки делают хиты» выступят на «Молфесте» в Челябинске уже 27 июня. Хэдлайнеров фестиваля назвали в пресс-службе правительства Челябинской области.

Праздник молодежи пройдет на площади Революции с 12:00 до 23:00. Организаторы предусмотрели сразу несколько тематических пространств. Гостями станут не только известные гости, но и участники специальной военной операции, спасатели, врачи, учителя и спортсмены.

КП-Челябинск подготовила отдельную статью с программой «Молфеста» в 2026 году.

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