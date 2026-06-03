Главное не дипломы, а конкретные дела: участники «Героев Южного Урала» готовятся к защите проектов

После получения дипломов каждый участник программы получит шанс трудоустроиться в управленческую сферу. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Первый сезон программы «Герои Южного Урала» подходит к концу. После окончания обучения участникам предстоит защитить свои выпускные работы. Каждая из них — это социально значимый проект, направленный на развитие региона. Важно, что ветераны СВО желают применять навыки на практике и реализовывать собственный потенциал.

— Как член общественного совета, жду от выпускников не формальной защиты этих проектов, а их реального внедрения в муниципалитетах, на предприятиях и в общественных организациях. Главный итог — не дипломы, а конкретные дела на благо Челябинской области, — член общественного совета программы «Герои Южного Урала» Николай Дейнеко.

Большая часть участников уже определилась с выпускной работой. Проекты нацелены на оптимизацию различных процессов в регионе. Глава Ашинского муниципального округа Вадим Сергеев назвал программу важным проектом для тех, кто хочет найти себя в мирной жизни.

— Участники программы проходят обучение по специальностям в области государственного и муниципального управления, а затем отрабатывают полученные навыки на реальных задачах. Это возможность достойно применить свой опыт и знания на благо региона, — отметил он.

После получения дипломов каждый из них получит шанс трудоустроиться в управленческую сферу.

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