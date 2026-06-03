Т2 и «Магнит» договорились об эксклюзивных кросс-предложениях для клиентов

Фото: пресс-служба Т2

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Мобильный оператор Т2 и «Магнит», один из ведущих российских ретейлеров, займутся созданием экосистемы взаимных привилегий для клиентов. В 2026 оператор создаст специальное предложение для клиентов сети, а абоненты T2 получат преимущества в программе лояльности ретейлера.

- Ценность такого сотрудничества, в первую очередь, - создание уникальных предложений для клиента, чтобы сделать его жизнь проще и удобнее. Например, в случае с «Магнитом», ему уже доступны различные привилегии – от покупки SIM-карты в магазине до кешбэка за покупки. Для нас важно развивать это партнерство, и мы продолжить делать совместные шаги в этом направлении, - отметила директор макрорегиона «Урал» Т2 Светлана Галилеева.

Сотрудничество трансформирует базовые услуги в продукты с добавленной ценностью. В 2025 году SIM-карты Т2 начали продаваться в более чем 17 тысячах торговых точек «Магнита». А в мае 2026 года подписка «Магнит Плюс Премиум» вошла в мультиподписку MiXX от Т2. Клиенты оператора могут получать по 5% кешбэка бонусами за покупки в «Магните» у дома. В дальнейшем партнеры планируют масштабировать сотрудничество и делать пользовательский опыт клиентов компаний еще более удобным и выгодным.

- В рамках сотрудничества с «Магнитом» Т2 стала соинвестором в клиентский опыт покупателей сети. Результат нашего сотрудничества будет заключаться в устойчивом росте лояльности конечного потребителя, - подчеркнула заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева.

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