В Челябинске стоматология повесила на стену жилого дома 9 кондиционеров, клинику ждет суд

Блоки кондиционеров разместили на фасаде дома без согласия жильцов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Детская стоматология повесила девять наружных блоков кондиционеров на стену 16-этажки по улице Дзержинского в Челябинске. Горожане пожаловались на шумное оборудование в прокуратуру.

В надзорном ведомстве провели проверку и выяснили, что расположенная на нижнем этаже жилого дома стоматология допустила нарушения. Она установила блоки кондиционеров, не потрудившись организовать общее собрание жильцов и согласовать работу с ними.

Как уточнили в прокуратуре Челябинской области, неправильно повела себя и управляющая компания «Эллада», которая обслуживает дом. Она обязана была добиться демонтажа незаконно установленного оборудования.

После проверки управляйка обратилась в суд, чтобы заставить клинику убрать кондиционеры с несущей стены. В прокуратуре обещают проследить за ходом разбирательства.

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