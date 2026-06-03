В Челябинске назвали самые жаркие автобусные маршруты после проверки работы кондиционеров

В салонах автобусов измерили температуру. Фото: ОГКУ «Организатор перевозок»

В Челябинске провели уже 14 проверок, чтобы оценить работу кондиционеров в общественном транспорте. По правилам, если на улице +20 или теплее, то в салоне температура не должна быть выше +25 градусов. Но не все перевозчики справились с таким требованием.

— Неработающие кондиционеры и превышения допустимой температуры были зафиксированы в автобусах №2, №4, №9, №22, №34, №45, №17А, №64, №123, №125, №483, — сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок».

По итогам месяца перевозчикам, которые допустили нарушения, обещают выписать штрафы.

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