В приоритетном порядке: в Челябинске выдали российский паспорт иностранцу-участнику СВО

В Челябинске выдали паспорт гражданина РФ иностранному участнику СВО.
— В первые же дни после возвращения в Челябинск он обратился в отдел по вопросам миграции, — рассказали в региональном ГУ МВД.
Мужчина смог в ускоренном режиме получить гражданство, так как заключил контракт с Минобороны России. Особый порядок выдачи паспортов установил прошлогодний президентский указ.
В полиции помогли контрактнику оформить все необходимые бумаги в приоритетном порядке.
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