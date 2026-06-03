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НовостиОбщество3 июня 2026 8:36

В приоритетном порядке: в Челябинске выдали российский паспорт иностранцу-участнику СВО

В Челябинске иностранец-участник СВО получил российский паспорт
Елена КОЛЧИНА
Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске выдали паспорт гражданина РФ иностранному участнику СВО.

— В первые же дни после возвращения в Челябинск он обратился в отдел по вопросам миграции, — рассказали в региональном ГУ МВД.

Мужчина смог в ускоренном режиме получить гражданство, так как заключил контракт с Минобороны России. Особый порядок выдачи паспортов установил прошлогодний президентский указ.

В полиции помогли контрактнику оформить все необходимые бумаги в приоритетном порядке.

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