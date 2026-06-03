Капремонт вентиляции в челябинском драмтеатре обойдется в 248 млн рублей

Ремонт должен завершиться в конце следующего года

В Челябинской области объявили аукцион на проектирование работ и ремонт вентиляции в служебной части театра драмы имени Наума Орлова. Подрядчику готовы заплатить до 248 млн рублей.

Исполнитель обязан будет обследовать все уже имеющиеся вентиляционные системы, а заодно – сети их электроснабжения и системы заземления. После этого нужно понять, стоит ли сохранить части старой системы вентиляции и объединить их с новыми, установленными в зрительской части театра.

Потребуется также тщательно обмерить все коммуникации и составить подробный акт с описанием обнаруженных дефектов. Кроме того, нужно дать рекомендации по созданию комфортного микроклимата в здании.

Всю полученную информацию обязательно учесть при подготовке проекта будущего ремонта. А потом проект предстоит воплотить в жизнь. Сдать работу требуется в конце 2027 года.

Пока от потенциальных подрядчиков принимают заявки.

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