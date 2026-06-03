В чистой одежде меняется взгляд и походка: в Челябинске открыли бесплатную прачечную с душем для бездомных

Душевная прачечная» – это место, куда бездомные приходят за горячей водой, а находят человеческое отношение и самих себя. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В подвале одного из домов Челябинска работает «Душевная прачечная». Это место, куда бездомные приходят за горячей водой, а находят человеческое отношение и самих себя. Проект запустила благотворительная организация.

На входе – крутая лестница. Администратор Марина Бабицкая называет ее тестом на трезвость: пьяный сюда просто не спустится. Тех, кто проходит этот «фильтр», встречают две стиральные машины, сушилки и душевая за занавеской. В кабинете пахнет порошком и чистым бельем, а на журнальном столике лежат сладости к чаю.

Марина начинала волонтером на «Автобусе жизни» еще в 2017 году. Тогда бездомных кормили горячим супом, но на вопрос, чего не хватает сильнее всего, те честно ответили: возможности помыться и постирать вещи. Руководитель организации Елена Целищева написала грант и открыла прачечную.

– Когда не соприкасаешься с людьми на улице, видишь проблему однобоко. Когда стала социальным работником – первое желание было всех спасти. Но всех не получается, – цитирует Марину hornews.com.

Однажды сюда привезли мужчину из Уфы, которого искали родственники. Он был в таком состоянии, что ни одна баня не пускала, а полицейским предстояло везти его шесть часов. В «Душевной прачечной» его отмыли и переодели.

Постоянный гость Вадим называет себя свободным человеком и живет тем, что находит в мусорных баках. Он приходит сюда за одеколоном и возможностью побриться. Марина лишь качает головой:

– Я ему говорю: давай честно, как ты свободен? Если ты не пойдешь в пять утра на обход, не соберешь баночки и провода не обожжешь – останешься без еды. Иногда до него доходит. Но исправить человека тяжело.

Здесь не читают нотаций и не пытаются «ломать» судьбы. Марина сравнивает подход со сказкой про Бабу-Ягу: сначала помыла, покормила, а потом уже расспрашивать стала.

В очереди к душу не молчат. Пенсионерка листает дамский роман из местной библиотеки. Бездомные обмениваются информацией: где кормят, где берут на работу, как найти ночлег. За чашкой чая вскрываются личные катастрофы.

– Когда человек видит к себе положительное отношение, он преображается. Если ты будешь кричать на людей, плохо к ним относиться, не коснешься сердца – он не придет за помощью. А если не придет – что с ним будет? – отметила Марина.

Фото: hornews.com

Подопечная Ирина живет на улице 19-й год. После душа она пьет чай в окружении свежести и аромата шампуня.

– Это место для меня важно – здесь всегда можно и помыться, и пообщаться. А самое приятное, что во мне Марина видит чистого человека, – говорит она.

В «Душевной прачечной» не решают квартирный вопрос и не лечат зависимости. Здесь делают тоньше – возвращают ощущение, что ты не пустое место. Чистая одежда и горячий душ становятся пропуском обратно в мир людей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.