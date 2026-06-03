Челябинский перевозчик получил многолетний контракт на обслуживание маршрута №81

Перевозчик начнет работу осенью Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске выбрали перевозчика для автобусного маршрута № 81 «Чистопольская – Парк Гагарина».

Как сообщает Pchela.news, контракт на перевозки получило ООО «Новые Дороги». За обслуживание маршрута фирме перечислят из бюджета 211,7 млн рублей.

Перевозчик заступит на маршрут 16 ноября и продолжит работу до конца 2029 года. Он обязан будет выставить на линию 10 низкопольных автобусов большого класса, в качестве топлива использующих природный газ. Еще две машины необходимо держать в резерве на случай поломок.

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