Суд признал банкротом магнитогорского девелопера Олега Лакницкого

Олег Лакницкий. Фото: pravmin74.ru

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом Олега Лакницкого, генерального директора компании «Трест Магнитострой», известного в Челябинской области застройщика. Заявление о несостоятельности из-за долга в 77,3 млн рублей Лакницкий подавал в апреле.

— В отношении должника введена процедура реализации имущества гражданина – по 3 декабря 2026 года. Финансовым управляющим Лакницкого Олега Владимировича утвержден Быков Константин Сергеевич, член «Саморегулируемой организации арбитражных управляющих "Южный Урал"», — сообщает пресс-служба Арбитражного суда.

«Трест Магнитострой» занимался достройкой челябинского ЖК «Академ Риверсайд» после того, как о несостоятельности заявил его изначальный застройщик, обанкротившаяся компания «Гринфлайт». В рамках банкротного производства убытки «Гринфлайта» в размере 20,8 млн рублей взыскал с Олега Лакницкого конкурсный управляющий.

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