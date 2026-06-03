Время делать добрые дела: в Челябинске пройдет VI благотворительный медиатурнир по баскетболу 3х3 «АнгелБаскет»

В Челябинске пройдет VI благотворительный медиатурнир по баскетболу 3х3 «АнгелБаскет». Фото предоставлено организаторами.

В парке Гагарина, 6 июня, представители бизнеса, спорта и медиа сыграют в баскетбол 3х3, чтобы помочь Владиславу Мысловичу. Юноша мужественно борется с острым лимфобластным лейкозом. Он уже прошел одну из самых современных и уникальных технологий в лечении рака крови — CART-терапию в детской Морозовской больнице в Москве. Этот метод часто называют «живым лекарством», потому что в его основе — собственные иммунные клетки пациента, которые «перепрограммируют» в лаборатории, чтобы они целенаправленно атаковали раковые клетки. Сейчас ему необходим ежемесячный осмотр детского онколога и заместительная терапия внутривенными иммуноглобулинами. Нужна помощь в оплате ежемесячных авиаперелетов Владислава до Москвы и обратно в Челябинск.

— Позади пять турниров «АнгелБаскет». Собранная сумма по их итогам превысила 3 млн рублей. Но самое главное это то, что каждый родитель знает, что в этом жизненном испытании семья не одна. Люди, организации, спортсмены — земляки объединяются в поддержку детей, борющихся с онкологией. Вместе с Вами мы помогли стать ближе к победе над болезнью 8-ми детям, четверо из которых уже успешно закончили лечение. Впереди 6-й турнир, и я очень надеюсь, что девятый герой Влад Мыслович из Южноуральска также получит поддержку от всех нас, — отметила директор Благотворительного движения «Искорка Фонд» Татьяна Сачко.

«АнгелБаскет» станет точкой притяжения яркого спортивного праздника «Леброша BOOM» на фестивале мороженого «ЕдиноРожок» в парке Гагарина. Баскетбольная площадка рядом со сценой летнего театра, ротондой и прудом будет работать весь день 6 июня. Праздник начнется в 10:00 с зарядки с профессиональными баскетболистами и легкой пробежки. Зрители смогут насладиться играми семейного турнира 2х2, Woman баскет-лиги и благотворительного турнира 3х3.

— За три года «АнгелБаскет» стал хорошей традицией, объединяющей южноуральцев вокруг по-настоящему значимой и светлой идеи. Мы все вместе делаем большое доброе дело: помогаем детям, популяризируем здоровый образ жизни, подаем хороший пример молодому поколению. Мы гордимся тем, что в нашем регионе есть такие проекты и компании, которые дарят надежду тем, кто особенно нуждается в поддержке, — подчеркнул президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.

С 10:00 до 22:00 часов все желающие на празднике «Леброша BOOM» смогут испытать свою силу и меткость на веселых стартах, играх 1х1 и других увлекательных конкурсах. Самые активные участники получат классные призы от Федерации баскетбола Челябинской области и БК «ЧБК». Место проведения — около главной сцены ПКиО. Возрастная категория этого мероприятия 6+.

Организаторы турнира — баскетбольный клуб «ЧБК» и Благотворительное движение «Искорка Фонд».

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