Прятался в другом регионе: мужчина 12 лет скрывался под именем родного брата, чтобы избежать наказания за убийство и грабеж

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Сотрудники полиции и следственного комитета Челябинской области нашли мужчину, который застрелил жителя Магнитогорска и похитил у него три миллиона рублей. Преступление было совершено 12 лет назад — в январе 2014 года, но раскрыть его по горячим следам не удалось — подозреваемый скрылся и сменил имя.

Тело потерпевшего нашли в его же Mercedes у села Агаповка. Машина стояла с заведенным двигателем, водитель получил огнестрельное ранение в голову. На снегу вокруг автомобиля оперативники обнаружили следы одного человека — он покинул салон через заднюю правую дверь.

Подозреваемого установили вскоре после убийства — им оказался ранее судимый житель Магнитогорска. Однако задержать его не удавалось долгие годы. Как выяснилось позже, мужчина переехал в Краснодарский край и жил там под именем родного брата, предъявляя копии его паспорта. Повторный анализ материалов дела и взаимодействие с правоохранителями из других регионов помогли выйти на его след.

Сейчас 51-летний мужчина задержан и доставлен в Магнитогорск. Ему предъявлено обвинение в разбое и убийстве, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Челябинский областной суд.

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