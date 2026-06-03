Экс-актив Михаила Юревича уходит с молотка

В Челябинске продают ТРК "Урал". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Финансовая корпорация ПСБ вывела на торги торгово-развлекательный комплекс «Урал» в центре Челябинска. Прямым владельцем актива выступает ООО «Универсальный магазин «Школьник», полностью переходящее под контроль нового собственника по итогам аукциона.

Объект, известный как ТРК «Урал», ранее связывали с бизнес-империей бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Торговый комплекс был пристроен к одноименному кинотеатру. Теперь актив в 10 тысяч квадратных метров арендных площадей сменит хозяина. Заявки на участие начнут принимать уже 3 июня.

Старт продаж назначен на 794,76 миллиона рублей. Для вступления в борьбу претенденты должны внести задаток в размере 158,95 млн рублей (20% от «номинала»), а минимальный шаг повышения ставки составит почти 8 миллионов. Прием заявок закроется 9 июня, а сама процедура торгов пройдет на следующий день, 10 июня.

УМ Школьник был основан в 1999году, его история насчитывает 27 лет. В настоящее время этот бизнес сводится к управлению помещениями ТРК «Урал» и сдаче их в аренду.

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